В Приморье засняли стаю резвящихся в бухте косаток Приморские рыбаки засняли подплывшую к лодкам стаю косаток

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В одной из бухт Приморья рыбаки засняли стаю косаток, которые резвились в воде. Среди них, как предположили очевидцы, снявшие животных на видео, были родители и несколько детенышей.

Косатки подплывали к лодкам, не опасаясь людей и демонстрируя им плавники. Затем они уходили от судов и устраивали шоу: поднимались из воды и ныряли обратно. Рыбаки предположили, что таким образом млекопитающие пытались прогнать их из бухты.

Пошли отсюда! — воскликнул один из рыбаков после очередного трюка косатки, от которого поднимались волны и разлетались брызги.

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