Порядка 50 рыбаков унесло вглубь Амурского залива на отколовшей льдине В Приморье спасатели эвакуировали с отколовшейся льдины 50 рыбаков

Фото: МЧС РФ

В Приморье спасатели МЧС России эвакуировали порядка 50 рыбаков с отколовшейся льдины, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что в Амурском заливе в районе поселка Тавричанка оторвалась льдина и мужчины, которые удили на ней, оказались отрезаны от суши.

В спасательной операции принимали участие неравнодушные граждане на плавсредствах. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники МЧС спасли 35 рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине в акватории Финского залива. Для этого были задействованы два судна на воздушной подушке. Никто не пострадал.

Похожий случай ранее произошел на юге Сахалинской области. Там сотрудники МЧС доставили на берег 82 рыбака со льдины, отколовшейся около села Стародубского, от береговой линии их отнесло примерно на 1 км. Спасатели передвигались на лодках, а также задействовали вертолет Ми-8. Позднее МЧС опубликовало видео с места событий.

Кроме того, МЧС по Хабаровскому краю обратилось к автомобилистам с призывом выезжать только на разрешенные ледовые переправы их-за возросшего количества инцидентов с провалом техники под лед. Недавно там ушла под воду машина, внутри которой находились два человека, оба погибли.