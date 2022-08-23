Амурский тигр вышел из леса к людям в Приморском крае

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Амурский тигр вышел из леса к людям в Дальнереченском районе Приморского края. Видео с полосатым красавцев публикует Telegram-канал центра «Амурский тигр».

Хищник вёл себя очень мирно. На кадрах видно, как он лежит в траве у обочины дороги. Немного полежав, тигр встал и скрылся в зарослях. За кадром очевидцы сравнили встречу с тигром с поездкой на сафари. Появление грациозного животного прокомментировали в самом центре.

Полосатый больно уж вальяжно себя ведёт, его видели из нескольких машин, и есть несколько разных видеозаписей. Чтобы обеспечить безопасность людей и самого хищника на месте работает охотнадзор, — подписали работники «Амурского тигра».

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором видно, как по улицам города Стрежевого Томской области бегает медведь. Автор видео Сергей Артамонов заявил, что появление косолапого в его городе — это нормальное явление.