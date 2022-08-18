Алиханов назвал игрой на нервах отказ Литвы принимать оплату за транзит Губернатор Алиханов: Литва до сих пор не разъяснила, когда банки могут принять оплату за транзит

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Антон Алиханов

Власти Литвы до сих пор официально не разъяснили понятие «исключительный случай», при котором банки страны готовы принять оплату за транзит грузов в Калининградскую область, сообщил губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, ситуация с транзитом выглядит как «игра на нервах» со стороны Литвы, руководство которой не уверено в том, каким образом исполнять санкции, передает ТАСС.

Никаких официальных разъяснений от литовской стороны нет, мы не понимаем, что такое исключительный случай.<...> Заявления литовской стороны, на наш взгляд, являются игрой на нервах <...> литовского руководства, которое само не может определиться, выполнять ему требования Еврокомиссии или не выполнять, — сказал губернатор.

Между тем главный редактор журнала «Экспертный Союз» Александр Пылаев назвал политическим жестом переброску в Калининградскую область истребителей МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По его словам, этот шаг призван оказать давление на Литву из-за создаваемых ею проблем с транзитом грузов в Калининград, а также повлиять на политику Эстонии и Латвии.

Ранее Минтранс Литвы попросил коммерческие банки оценивать обстоятельства и в исключительных случаях создавать возможность для осуществления расчетов, связанных с калининградским транзитом. В то же время там подчеркнули, что окончательное решение об осуществлении платежей не зависит от госучреждений страны. Что именно следует отнести к исключительным случаям, в министерстве не уточнили.