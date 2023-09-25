Активисты пригрозили революцией властям Ульяновской области Под Ульяновском местные жители выступили против строительства мусорного полигона

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Жители Майнского района Ульяновской области 25 сентября устроили народный сход против обустройства на территории региона крупнейшего в области мусорного полигона, сообщает издание Ulnovosti.ru. Противники свалки твердых бытовых отходов пригрозили властям перекрытиями дорог и революцией. Одна из участниц, выступая в здании администрации на встрече с представителями власти, предупредила, что строительство этого объекта чревато «социальным взрывом».

Все здравомыслящие люди здесь против этого решения. Кому нужна революция, пикеты, перекрытия дорог вплоть до остановки поездов? И это будет, — сказала участница схода.

Предположительно, на территорию площадью более 60 га примерно в пяти километрах от железнодорожной станции Майна на границе с Гослесфондом будет свозиться весь мусор почти со всей правобережной части Ульяновской области.

Нарушается сам порядок принятия такого решения, так как народ — единственный источник власти, все остальные — только его представители, которым делегированы полномочия представлять интересы людей наилучшим образом. Если наилучший образ Майны — это огромная свалка в пяти километрах, заражена вода, загрязнённый воздух, обесцененная недвижимость, возникает вопрос — тем ли людям доверено представлять ваши интересы? — заявили участники инициативной группы в группе «Майна 24/7» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что на встрече присутствовали и представители областного правительства — заместитель губернатора Илья Вашенцев и министр ЖКХ Александр Черепан.

Ранее в подмосковной Балашихе власти запретили местным жителям самостоятельно утилизировать отходы возле водоема за Новским кладбищем. Озеро на этой территории, предположительно из-за отходов, окрасилось в розовый цвет и стало источать зловонный запах. В администрации пояснили, что мусор на объекте является вещественным доказательством по уголовному делу. Власти пообещали утилизировать отходы после того, как все следственные мероприятия будут окончены.