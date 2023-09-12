В Балашихе за кладбищем нашли зловонное розовое озеро Мэрия Балашихи запрещает жителям убирать мусор со смердящего розового озера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Балашихи проводит доследственную проверку из-за несанкционированной свалки возле водоема за Новским кладбищем и запрещает местным жителям трогать отходы. Жители деревни Новая жалуются, что водоем окрасился в розовый цвет и смердит из-за слитых в него отходов. Тем не менее администрация Балашихи в комментарии от официального аккаунта в соцсети «ВКонтакте» настаивает, что убирать мусор нельзя, потому что он является вещественным доказательством.

Жители отмечали, что водоем, окрасившийся в алый цвет, стал «красивым, как в Крыму», но жить рядом с ним из-за запаха тяжело. Мэрия же обещает утилизировать зловонные отходы после окончания проверки.

Уничтожение, утилизация указанных вещественных доказательств, перечень которых содержится в статье 82 УПК РФ, производится с согласия владельца либо по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями статьи 166 УПК РФ. После завершения проверки и разрешения правоохранительных органов на проведение работ территория лесного массива будет приведена в надлежащее состояние, — заявили в администрации.

31 июля в Москве жители района Чертаново заметили, что из трубы мусоросжигательного завода идет розовый дым. Предполагается, что дым такого оттенка может появиться, когда сжигаются материалы с содержанием кадмия и брома.