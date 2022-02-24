Аксёнов: возле границ Крыма раздаются взрывы и выстрелы

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в приграничной полосе с Крымом на территории Украины раздаются разрывы и слышны звуки выстрелов. При этом он уточнил, что территории и жителям полуострова ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.

Ситуация на территории полностью контролируется правоохранительными структурами и подразделениями министерства обороны. Полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе, — сказал он.

Аксёнов подчеркнул, что все боевые действия ведутся именно на территории Украины. Он добавил, что в регионе добавят автобусные маршруты на случай, если жители приграничных территорий захотят уехать вглубь полуострова. Он призвал граждан соблюдать спокойствие, уточнив, что ситуация находится под контролем.

Принято решение дополнительно на станциях «Крымавтотранса» в городе Джанкое, Армянске и Красноперекопске разместить дополнительное количество автобусов, для того, если кто желает выехать внутрь территории Республики Крым, чтобы такая возможность у всех была, — добавил глава республики.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, но Москва будет стремиться к её демилитаризации.

Накануне депутаты Верховной рады проголосовали за введение военного положения на территории Украины. Жителям страны рекомендовано не паниковать и оставаться дома.