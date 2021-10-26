Аксёнов допустил превращение Крыма в «бесковидную зону»

Глава Крыма Сергей Аксёнов допустил введение в 2022 году экспресс-тестирования на коронавирус для въезжающих в республику туристов. По его словам, полуостров должен стать бесковидной зоной, передаёт РИА Новости. Ранее в регионе в связи с распространением коронавируса ввели систему QR-кодов.

У нас задача — подготовиться к курортному сезону 2022 года с учётом всех ошибок и тех мер, которые были приняты ранее. Организовать сезон таким образом, чтобы Крым был бесковидной зоной. В том числе возможно экспресс-тестирование в аэропорту, на въезде и так далее, в гостиницах, — сказал Аксёнов.

Он добавил, что среди компаний есть желающие реализовать инвестиционный проект по созданию сертифицированных экспресс-тестов, которые будут приравниваться к ПЦР. По словам главы региона, в случае запуска данного производства цена одного теста может достигать 800 рублей.

Как заявили в региональном Роспотребнадзоре, за минувшие сутки в Крыму зафиксировано 670 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 963 человека. Всего в республике выявлено 93 984 заражений, выздоровели 79 738 человек, скончались — 2927. Лаборатории Крыма за сутки протестировали на COVID-19 10 128 человек.

Ранее сообщалось, что россияне начали отказываться от отдыха в Крыму из-за введения в регионе системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённое не ранее, чем полгода назад, заболевание. Коды необходимо предъявлять при заселении в отели. В связи с этим эксперты туристической отрасли констатировали отмену до 20% бронирований.