Россияне стали массово отказываться от поездок в Крым из-за QR-кодов

Россияне массово начали отказываться от отдыха в Крыму из-за того, что местные власти разрешили заселяться в отели только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или QR-кода. По словам экспертов, отменяется бронирование до 20% номеров. Туристы предпочитают селиться в частном секторе или едут отдыхать за рубеж, сообщает «Интерфакс».

Информацию об отказах бронирования номеров подтвердили отельеры в различных городах Крыма, включая главу крупнейшего курортного комплекса Феодосии «Алые паруса» Анну Нерозину.

Она отметила, что от спада потока туристов пострадают рестораны, магазины сувениров, концертные кассы и другие зависящие от этого заведения. Снижение объёма доходов составит от 50% до 80%. На его восстановление может потребоваться по меньшей мере три месяца.

Введённые ограничения выполнили свою задачу и ограничили активный спрос на внутренний туризм, при этом, очевидно, вырос выездной туризм, так как заграничные туры не закрыты. Порядка 20% гостей, которые отказались от размещения у нас, по нашим данным, приняли решение поехать за границу, — сказал агентству гендиректор ялтинского комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

По его мнению, правила въезда следует изменить — разрешить туристам заселяться в крымские отели при наличии только отрицательного ПЦР теста, но при наличии у объектов размещения COVID-паспортов.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не ездить на отдых в Крым в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. По его словам, это может привести к росту заболеваемости коронавирусом. Риск заражения появляется уже в ходе полёта на курорт, поскольку не все пассажиры соблюдают требования авиакомпаний не снимать маски в салоне самолёта.