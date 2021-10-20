Онищенко выступил против поездок в Крым во время выходной недели

Россиянам не стоит улетать в Крым во время нерабочей недели. Это грозит заражением коронавирусной инфекцией, заявил «Газете.Ru» бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко.

После новостей о нерабочей неделе все кинулись покупать билеты в Крым. Этого делать не надо. Перелёт почти три часа, в самолётах по меньшей мере половина людей снимают маски, хотя часть авиакомпаний их выдают на входе, требуют не снимать. Это правильно, но не все это соблюдают, что уже в полёте повышает риск заражения коронавирусом, — рассказал Онищенко.

Заразиться можно и во время прогулок в отпуске. В связи с этим Онищенко надеется, что туристические объекты будут закрыты. Гражданам врач советует провести выходные дома или на даче.

Правительство идёт на большие траты, останавливает экономику не для того, чтобы получить больше сражённых коронавирусом больных, — отметил он.

Ранее Минпромторг назвал предприятия, которые будут работать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Это предприятия торговли с товарами первой необходимости, системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, а также компании по выпуску антиковидной номенклатуры и продуктовый ретейл.