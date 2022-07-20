Аксенов рассказал о нехватке лекарств для онкобольных из-за санкций Глава Крыма сообщил о нехватке лекарств для онкобольных в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

В Крыму на фоне санкций наблюдается нехватка лекарств для онкобольных, рассказал глава региона Сергей Аксенов в интервью РБК. Он также отметил, что существуют сложности с импортными препаратами для диабетиков.

По импортозамещению у нас есть проблема по 32 наименованиям льготных лекарственных препаратов. Это дорогостоящие препараты, в основном для лечения онкологии. Эти 32 наименования находятся в федеральной дефектуре. Приходилось еще выписывать импортные инсулины для диабетиков. Вот по различным направлениям есть такие проблемы, — сказал Аксенов.

Глава Крыма ранее раскритиковал местных чиновников за несамостоятельность. По его мнению, причиной этому послужила безотказная помощь со стороны российских властей. Аксенов уверен, что из-за больших объемов финансирования сотрудники администрации полуострова «разложились в определенной стадии».

Кроме того, по словам главы региона, чиновники стали выполнять ненужную работу. Он сравнил ситуацию со сломанной крышей. Аксенов утверждает, что если на ней обнаружилась дыра, то вместо простого заделывания отверстия госслужащие будут менять всю кровлю.