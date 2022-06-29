«Разучились что-то делать»: глава Крыма раскритиковал местных чиновников Глава Крыма Аксенов раскритиковал местных чиновников за несамостоятельность

Фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал местных чиновников за несамостоятельность. В эфире радио «Спутник в Крыму» он отметил, что причиной этому послужила безотказная помощь со стороны российских властей. По мнению Аксенова, из-за больших объемов финансирования сотрудники администрации полуострова «разложились в определенной стадии».

Руководители разучились из-за большого объема денег своими руками что-то делать, — заявил Аксенов, подчеркнув, что президент России Владимир Путин всегда держит руку на пульсе в вопросах, касающихся благоустройства Крыма.

Из-за этого, по словам главы региона, чиновники стали выполнять ненужную работу. Он сравнил ситуацию со сломанной крышей. Аксенов утверждает, что если на ней обнаружилась дыра, то вместо простого задела отверстия госслужащие будут менять всю кровлю.

Ранее экономист Михаил Делягин предположил, что российские элиты ждёт большая чистка. Для некоторых представителей истеблишмента он допустил даже лишение свободы.