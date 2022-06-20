Экономист предсказал большую чистку российских элит Экономист Делягин предсказал большую чистку российских элит

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Михаил Делягин

Российские элиты ждёт большая чистка, предположил экономист Михаил Делягин в разговоре с «Царьградом». Для некоторых представителей истеблишмента он допустил даже лишение свободы.

Я думаю, что через полгодика они по-прежнему будут сидеть и пилить, но сидеть в других местах и пилить другие материалы, — сказал Делягин.

На комментарий журналиста о фантастичности подобных прогнозов экономист ответил, что происходящее сейчас также предсказать раньше казалось невозможным. Например, непредсказуемыми оказались как ультиматум России НАТО, так и начало военной операции.

Мы живём во время реализации фантазий, — отметил спикер.

14 июня стало известно, что экс-замначальника управления дорожного хозяйства «Забайкалье» получил 13 лет колонии строгого режима за взятки в 166 млн рублей. Кроме этого, чиновник должен будет выплатить штраф в 120 млн рублей. В законную силу приговор ещё не вступил.

1 июня суд конфисковал у экс-главы МВД Коми Виктора Половникова таунхаус и участок земли, купленные на взятку. Его осудили в октябре 2021 года за получение взятки в 14 млн рублей и лишили звания генерал-майора полиции. Им были куплены в Сыктывкаре за восемь миллионов рублей земельный участок и таунхаус площадью 154,4 квадратных метра.