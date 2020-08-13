Акция «Бесплатные часы» возвращается на ВДНХ

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что на ВДНХ возобновляется акция, позволяющая посещать экспозиции бесплатно. Популярная программа начнёт действовать с 18 августа.

Со следующей недели можно будет бесплатно сходить в центр «Слово» и музей ВДНХ, — цитирует Сергунину «Москва 24».

«Бесплатные часы» станут действовать со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00. Билеты можно получить в кассах музеев. Каждая экскурсионная группа будет состоять из пяти человек. Из-за эпидемиологической ситуации в павильон будут запускать одновременно не более 50 человек.

Частью акции станет бесплатная 45-минутная обзорная экскурсия, во время которой посетители ВДНХ узнают про основные вехи истории письменности на Руси. Время экскурсий — 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 и 19:30.

Ранее NEWS.ru сообщал, что образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ станет местом, где откроется филиал детского технопарка «Москва». Специализацией нового курса будут нанотехнологии. В хорошо оснащённых лабораториях «Технограда» школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14–17 лет.