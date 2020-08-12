Филиал детского технопарка «Москва» откроется на ВДНХ

https://static.news.ru/photo/865af3b8-dc63-11ea-86a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Самарин/mos.ru

Образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ станет местом, где откроется филиал детского технопарка «Москва». Специализацией нового курса будут нанотехнологии.

В хорошо оснащённых лабораториях «Технограда» школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14–17 лет, — цитирует заммэра Москвы Наталью Сергунину «Москва 24».

Филиал начнёт работу 5 сентября. Четырёхчасовые бесплатные занятия для двух групп по 14 человек будут проводиться по субботам в лабораториях химического анализа и нанотехнологий.

Старшеклассникам предстоит узнать всё о нанотехнологиях и наноматериалах, в том числе методы синтеза различных наноструктур, способы изготовления предметов и материалов из наночастиц.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, школьникам также предстоит освоить навыки проектной деятельности и научных исследований.

Для участия необходимо оставить заявку по номеру телефона +7 (985) 769-33-56. Там же предоставляется актуальная информация по курсу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что технопарки «Кванториум», которые открываются в России, должны стать частью школьных образовательных программ. Такое мнение высказал премьер Михаил Мишустин в ходе осмотра такого центра в Великом Новгороде. Стационарные и мобильные детские центры создаются в рамках нацпроекта «Образование». В них подростки занимаются роботостроением, проектируют транспортные средства, изучают радиоэлектронику, а также многое другое.