Аэропорт Саратова временно закрылся Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Саратова временно прекратил работу, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация). По информации ведомства, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее пять самолетов не смогли совершить посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности. Рейсы из Алма-Аты, Бишкека, Владивостока, Абакана и Новосибирска были направлены на запасные аэродромы.

До этого временные ограничения на работу ввели в московском аэропорту Домодедово. Они начали действовать 21 марта в 11:55 мск. В Росавиации уточнили, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с компетентными органами.

Также временные ограничения вводились в аэропортах Казани, Пскова, Бугульмы и Нижнекамска. Авиагавани не обслуживали рейсы с четырех часов утра 21 марта.