Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 01:15

Аэропорт Саратова временно закрылся

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аэропорт Саратова временно прекратил работу, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация). По информации ведомства, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты гражданской авиации.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее пять самолетов не смогли совершить посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за временных ограничений, введенных для обеспечения безопасности. Рейсы из Алма-Аты, Бишкека, Владивостока, Абакана и Новосибирска были направлены на запасные аэродромы.

До этого временные ограничения на работу ввели в московском аэропорту Домодедово. Они начали действовать 21 марта в 11:55 мск. В Росавиации уточнили, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с компетентными органами.

Также временные ограничения вводились в аэропортах Казани, Пскова, Бугульмы и Нижнекамска. Авиагавани не обслуживали рейсы с четырех часов утра 21 марта.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.