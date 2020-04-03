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Аэропорт Домодедово закрыл зону международных рейсов

16:05, 03 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве аэропорт Домодедово в связи с приостановкой рейсов в другие государства закрыл международную зону вылетов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Из-за прекращения авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов, — отметили там.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минтрансе напомнили, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России с 27 марта прекращено авиасообщение. Пассажиры могут вернуть деньги за купленные ранее авиабилеты.

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