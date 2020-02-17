https://static.news.ru/photo/35639c9e-518f-11ea-b419-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения, появившиеся в некоторых СМИ, что самолёт, летевший рейсом Шанхай — Москва, в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне. По данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.

По информации, которая появилась в Telegram-каналах, Boeing «Аэрофлота» изменил курс, только когда сработала система предупреждения о близости земли. Слишком резкое снижение самолёта якобы произошло из-за захвата «ложной глиссады» и потери пилотами контроля над самолётом.

Такое сообщение действительно проверялось. Установлено, что самолёт двигался на безопасной высоте, без нарушений, — заявили РИА Новости в пресс-службе «Аэрофлота».

Как писал NEWS.ru, бортпроводники «Аэрофлота» помимо своих основных обязанностей стали заниматься уборкой самолётов. Крупнейший авиаперевозчик страны решил сэкономить на услугах клининговых компаний по 15 внутренним направлениям. Уборка воздушных судов клининговыми компаниями «с 16 января и до особого распоряжения» не проводится в аэропортах Белгорода, Волгограда, Воронежа, Ижевска, Казани, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Саратова, Сыктывкара, Уфы и Ульяновска. Кроме того, работники организации и представители профсоюзов жалуются на текучку кадров, попытки сократить отпуска, разделение персонала на лояльных и нелояльных.