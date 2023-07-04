Адвокаты обратятся в Генпрокуратуру и СК из-за нападения на Немова Нижегородская палата адвокатов обратится в Генпрокуратуру и СК в связи с нападением на Немова

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области обратится в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ в связи с нападением на адвоката Александра Немова, сообщил NEWS.ru председатель Комиссии по защите прав адвокатов Георгий Курашвили. По его словам, Немов находится в больнице с ножевым ранением.



Комиссия обратилась в совет палаты. Совет палаты готовит обращение на имя генерального прокурора [Игоря Краснова] и [главы Следственного комитета РФ Александра] Бастрыкина по вопросу возбуждения уголовного дела. <...> Это вопиющее преступление в отношении нашего коллеги, демонстративное. Немов в больнице, у него ножевое ранение, — сказал Курашвили.

Утром 4 июля в Грозном неизвестные напали на Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые прилетели в Чечню на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Сайди Янгулбаева. Как рассказал Немов, по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины с вооруженными людьми. В редакции «Новой газеты» сообщали, что нападавшие уничтожили технику и документы, принадлежавшие журналистке и адвокату.

Правозащитник Сергей Бабинец опубликовал фото Милашиной из больницы, на котором ее голова и лицо почти полностью покрыты зеленкой, у нее перебинтована рука, перед этим сообщалось, что у журналистки диагностированы переломы пальцев и многочисленные ушибы.

Глава Северокавказского филиала «Команды против пыток» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) Екатерина Ванслова сообщила, что организация также намерена обратиться в СК РФ из-за избиения Милашиной и Немова. По мнению Вансловой, суд над Мусаевой является «политическим процессом».