Пенсионерке и ее сыну размозжили головы и спрятали трупы в секретный погреб «112»: в Омске полицейские нашли в секретном погребе тела 85-летней женщины и ее сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске сотрудники полиции обнаружили тела 85-летней россиянки и ее сына в потайном погребе в квартире женщины, сообщает Telegram-канал «112». Ранее родные и близкие сообщали о пропаже пенсионерки. По информации канала, трупы были найдены с размозженными головами. Следователи взялись за поиски преступника.

О пропаже 85-летней женщины первой заявила ее сноха — по словам девушки, свекровь несколько дней не выходила на связь. Прибывшие к месту ее проживания полицейские обнаружили под сундуком в доме потайной ход, где и были найдены трупы женщины и мужчины. Следствие полагает, что преступление мог совершить кто-то из знакомых, кому пенсионерка могла доверить информацию о секретном погребе. Также оперативные службы предполагают, что убийство могло произойти в результате ограбления.

Ранее 62-летний житель Нижнего Новгорода был задержан по подозрению в убийстве своей соседки, чье тело было обнаружено в раскладном диване в его квартире. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, мужчина распивал с 72-летней пенсионеркой спиртные напитки, после чего между ними завязалась ссора. Он нанес женщине несколько ударов молотком по голове, в результате полученных травм она скончалась. После этого нижегородец спрятал ее тело в диване.