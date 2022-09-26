«112»: стрелок в ижевской школе проживал в двух минутах от места трагедии

Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Устроивший стрельбу в ижевской школе № 88 Артем Казанцев проживал в двух минутах от учебного заведения, где произошло массовое убийство, сообщает «112». По информации Telegram-канала, в данный момент подъезд девятиэтажки, где жил 34-летний молодой человек, оцеплен. На месте работают силовики.

Третьеклассница Алина (имя было изменено), пережившая нападение стрелка, рассказала, что в момент нападения Казанцева на школу она была на уроке математики, сообщает Baza. Войдя в кабинет, преступник выстрелил в учительницу, ранив в плечо Алину, которая находилась рядом. Еще до того, как стрелок ворвался в класс, дети спрятались под парту. По словам девочки, Казанцев ходил по коридору и кричал: «Твари, вы где?»

В это время школьники начали сдвигать парты и баррикадироваться. Алина добавила, что этому их обучали в прошлом, 2021 году и 13 сентября этого года.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. В результате атаки на учебное заведение погибли 13 человек. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

Глава Удмуртии объявил траур по погибшим в ижевской школе № 88 с 26 по 29 сентября. По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким погибших и пострадавших.