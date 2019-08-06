https://static.news.ru/photo/65cba6b0-b8d3-11e9-84e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

26-летний мужчина сбежал из колонии-поселения при ИК-6 в посёлке Иковка Курганской области. Он четыре года работал в гараже при исправительном учреждении и 2 августа совершил побег.

В участке колонии-поселения нет тотального контроля, охраны, осуждённые могут носить обычную одежду и свободно ходить по территории исправительного учреждения и населённому пункту, — передаёт слова начальника пресс-службы регионального управления ФСИН Руслана Бурсина « Российская газета ».

Ведомство сообщает, что рост разыскиваемого мужчины составляет 172 см, телосложение — коренастое. Особой приметой является кельтский узор на плече.

Кроме того, ранее сбежавший занимался карате и рукопашным боем.

Как ранее писал News.ru, армавирские полицейские задержали особо опасного преступника, сбежавшего во время конвоирования. Сейчас в отношении него возбуждено ещё одно уголовное дело за побег из-под стражи.