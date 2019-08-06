26-летний мужчина сбежал из колонии-поселения при ИК-6 в посёлке Иковка Курганской области. Он четыре года работал в гараже при исправительном учреждении и 2 августа совершил побег.
В участке колонии-поселения нет тотального контроля, охраны, осуждённые могут носить обычную одежду и свободно ходить по территории исправительного учреждения и населённому пункту, — передаёт слова начальника пресс-службы регионального управления ФСИН Руслана Бурсина «Российская газета».
Ведомство сообщает, что рост разыскиваемого мужчины составляет 172 см, телосложение — коренастое. Особой приметой является кельтский узор на плече.
Кроме того, ранее сбежавший занимался карате и рукопашным боем.
Как ранее писал News.ru, армавирские полицейские задержали особо опасного преступника, сбежавшего во время конвоирования. Сейчас в отношении него возбуждено ещё одно уголовное дело за побег из-под стражи.