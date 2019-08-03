https://static.news.ru/photo/a5cda94a-b62e-11e9-910e-fa163e074e61_660.jpgФото: San Antonio Express-News/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Техасская полиция не может назвать точное количество раненых и убитых человек во время стрельбы у торгового центра Cielo Vista, но подтверждает, что их много. Правоохранители уточняют, что задержан только один человек, хотя раньше сообщалось о троих подозреваемых.
Это всё, что на данный момент известно полицейским. Сообщение прозвучало во время пресс-конференции начальника пресс-службы полиции города Эль-Пасо, трансляцию которой вёл телеканал CNN.
El Paso police say that one suspect is in custody and that they don't believe any other suspects are outstanding right now, according to spokesperson Sgt. Robert Gomez. https://t.co/OgZjMd25vv