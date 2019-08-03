Фото: San Antonio Express-News/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Техасская полиция не может назвать точное количество раненых и убитых человек во время стрельбы у торгового центра Cielo Vista, но подтверждает, что их много. Правоохранители уточняют, что задержан только один человек, хотя раньше сообщалось о троих подозреваемых.

Это всё, что на данный момент известно полицейским. Сообщение прозвучало во время пресс-конференции начальника пресс-службы полиции города Эль-Пасо, трансляцию которой вёл телеканал CNN.

Ведётся расследование происшествия и поиск соучастников возможного подозреваемого. Очевидцы заявили, что видели двух вооружённых людей и слышали не менее 10 выстрелов в магазине Walmart.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп знает о происшествии в торговом центре в Техасе. Ему доложили о стрельбе, глава государства следит за ситуацией.

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