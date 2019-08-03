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Президент США Дональд Трамп знает о происшествии в торговом центре в Техасе. Ему доложили о стрельбе, глава государства следит за ситуацией.

По поводу случившегося Трамп поговорил с генеральным прокурором Уильямом Барром и губернатором штата Греггом Эбботом, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Белого дома. В Сети меж тем появилось видео, как...