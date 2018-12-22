Рабочих заблокировало на шахте «Уралкалия»

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Девять человек отрезаны пожаром на глубине 340 метров

Девять горняков оказались заблокированы на одной из шахт в Соликамске. На шахте бушует пожар, связи с заблокированными рабочими нет, спасателям мешают сильное задымление и высокие температуры. По предварительной версии, горит проходческий полок, возгорания метана не было.

Пожар на шахте «Уралкалия»

Шахта, где заблокированы девять горняков, находится в городе Соликамске Пермского края. В экстренных службах сообщают, что часть горняков была спасена. «Пожар возник на отметке 340 м. Восемь человек выведены на поверхность. В шахте остаются девять рабочих», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Уралкалий» разместил сообщение о пожаре на официальном сайте.

«22 декабря в 10:04 мск произошло задымление в четвертом стволе СКРУ-3. В настоящее время в зоне задымления находятся девять человек — сотрудники подрядной организации. На объекте работают горноспасатели», — сообщает организация.

В настоящее время ведется борьба с пожаром. В шахте сильное задымление, спуститься к заблокированным внизу рабочим нет возможности. Какое количество времени они смогут продержаться без доступа воздуха, никто не знает.

«Горноспасатели пока не могут добраться до девяти человек. Им надо преодолеть метров 10. Но в шахте высокая температура и сильное задымление. Связи с рабочими нет», — сказал источник. Среди тех, кто успел спастись, нет пострадавших — все здоровы.

Мэр Соликамска Алексей Федотов сообщил, что работы по спасению будут вестись и ночью. Он добавил, что возгорание произошло на глубине около 365 м, тогда как полная глубина шахты составляет 500 м.

Начальник управления подрядной организации УС-30 Андрей Максимов рассказал, что в числе заблокированных рабочих в основном люди из Башкирии.

В Соликамске на шахте «Уралкалий» произошло возгорание метана. Большинство горняков вывели из шахты, но девять человек ещё находятся внутри. Помощь уже в пути, держитесь! pic.twitter.com/ITSawzW3YC — Путин говорит (@CzarSays) 22 декабря 2018 г.

О причинах возгорания

На шахте «Уралкалия» проводились плановые работы по бетонированию. К ним привлекли подрядчиков — УЭС-30. Работы идут с декабря 2017 года. По одной из версий, пожар на шахте вызван возгоранием проходческого полока, по другой — взрывом метана.

«Никакого возгорания метана не было. Горит проходческий полок диаметром семь метров — это конструкция для проходки вертикальных стволов шахты», — цитирует ТАСС слова источника.

Как пишет Telegram-канал Mash, на шахте загорелась монтажная пена, и это на текущий момент основная версия экстренных служб. Ранее в МЧС сочли, что причиной пожара стал взрыв метана.

Чаще всего причинами пожаров в шахтах является нарушение правил техники безопасности. «Уралкалий» поспешил дистанцироваться от инцидента, сказав, что в связи с проводимой реконструкцией за технику безопасности на объекте отвечает подрядчик — УЭС-30. Специалисты Западно-Уральского управления Ростехнадзора выехали на место для выяснения всех обстоятельств, а СК по Пермскому краю проводит своё расследование причин пожара.

Счёт идёт на минуты

Спасательная операция на шахте идёт уже 3,5 часа. Прогнозы спасателей очень осторожны. В шахте есть запас основного воздуха, но он лимитирован. У каждого рабочего персональный баллон с кислородом, которого хватит ещё на час. Весь вопрос в том, хватит ли совокупного объема воздуха, чтобы продержаться до прихода спасателей.

У шахты дежурят девять бригад медиков: бригада медицины катастроф, реанимационная, две врачебных бригады интенсивной терапии и четыре фельдшерских. Здесь же находятся главные врачи скорой помощи Березников и Соликамска. Выехал сюда и реанимобиль из Перми.

Как сообщает ФАН, в Соликамск приехал губернатор Пермского края Максим Решетников.