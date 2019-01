Посольство США предупредило о взрыве в Женеве

Американское посольство в Швейцарии предупредило читателей своего сайта, что возле консульского агентства США в Женеве произошел взрыв.

Очевидцы в Twitter сообщили, что речь идет о взрыве бытового газа на первом этаже ресторана.

Bought a second flight to get out of New England storm so I could make a consulate appointment in Geneva today. They lost my bags, it’s snowing heavily and arrived to find a gas explosion and they closed the consulate. >.< pic.twitter.com/bGdrY3zqgK