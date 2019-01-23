USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,285 $   Brent60.14 $ Bitcoin3,582.36 $
МОСКВА-18°C20:45
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Посольство США предупредило о взрыве в Женеве

Oliver Gutfleisch/imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Американское посольство в Швейцарии предупредило читателей своего сайта, что возле консульского агентства США в Женеве произошел взрыв.

«Избегайте этого района и укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости», — говорится в предупреждении гражданам США на сайте посольства.

Очевидцы в Twitter сообщили, что речь идет о взрыве бытового газа на первом этаже ресторана.

Ранее News.ru писал о взрыве в булочной в центре Парижа, который произошёл 12 января. Тогда погибли три человека, более десяти получили ранения. Полиция считает, что в кафе взорвался газ, но владелец заведения уверяет, что на кухне используется только электрическое оборудование. В результате ЧП получил ранение гражданин Украины. Он проживал в гостинице напротив дома, где произошёл взрыв.


#сша #ВЗРЫВ #Женева #Швейцария
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
общество 17:18, 20 января 2019
Снесена стена уральского дома, где произошёл взрыв
общество 10:03, 15 января 2019
Мэр города Шахты предложил объявить траур по погибшим
общество 12:37, 16 декабря 2018
Очевидцы о взрыве в Вологде: «До сих пор сердце колотится»
Лента новостей
происшествия 20:43
Индия подтвердила гибель своих граждан в Чёрном море
в мире 20:43
Порошенко обсудил с главой МВФ украинскую экономику
спорт 20:41
«Барселона» купила Френки де Йонга за €75 млн
спорт 20:34
Фигурист Козловский сравнил ЧЕ в Минске с Олимпиадой
спорт 20:23
Российская фигуристка посетовала на волнение на ЧЕ
Другие новости
происшествия 20:43
Индия подтвердила гибель своих граждан в Чёрном море
происшествия 18:38
Угонщик самолёта заявил об участии в теракте 11 сентября
происшествия 17:32
Два дела о подкупе полицейских возбуждено в Чехове
происшествия 17:02
Участник крымско-татарского батальона задержан в Крыму
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top