Посольство США предупредило о взрыве в Женеве

https://news.ru/storage/news/d77468ce1decff07cfaaae286457fb20/e536ea38-fe67-4263-9582-186e2c1eba98_850.jpg Oliver Gutfleisch/imagebroker.com/Global Look Press

Американское посольство в Швейцарии предупредило читателей своего сайта, что возле консульского агентства США в Женеве произошел взрыв.

«Избегайте этого района и укройтесь в безопасности, если находитесь поблизости», — говорится в предупреждении гражданам США на сайте посольства.

Очевидцы в Twitter сообщили, что речь идет о взрыве бытового газа на первом этаже ресторана.

Bought a second flight to get out of New England storm so I could make a consulate appointment in Geneva today. They lost my bags, it’s snowing heavily and arrived to find a gas explosion and they closed the consulate. >.< pic.twitter.com/bGdrY3zqgK — Andrew Sempere (@tezcatlipoca) 23 января 2019 г.

Ранее News.ru писал о взрыве в булочной в центре Парижа, который произошёл 12 января. Тогда погибли три человека, более десяти получили ранения. Полиция считает, что в кафе взорвался газ, но владелец заведения уверяет, что на кухне используется только электрическое оборудование. В результате ЧП получил ранение гражданин Украины. Он проживал в гостинице напротив дома, где произошёл взрыв.