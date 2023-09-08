Жилищный конгресс в Москве соберет рекордное число участников

Фото: Пресс-служба ММЖК

С 16 по 20 октября в Центре Международной торговли при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской федерации пройдет крупнейшее мероприятие рынка недвижимости — Московский международный жилищный конгресс (ММЖК). В нем планируют принять участие более 10 тысяч человек из 280 городов России и дружественных стран. Мероприятие соберет рекордное число участников, его посетят риэлторы, страховщики, девелоперы, юристы, оценщики, представители банков, интернет-агрегаторов и IT-компаний.

В 2023 году содержание деловой и культурной программы было обновлено. Среди тематических линий, в рамках которых обсудят актуальные вопросы рынка, появилось три новых направления. Также расширено число профильных мероприятий по девелопменту, первичному рынку, финансовым моделям работы застройщиков и комплексному развитию территорий. Хедлайнером конгресса станет российский маркетолог Игорь Манн. Среди специальных гостей ожидаются ведущий специалист по продажам Евгений Горянский и бизнес-тренер Владимир Димитриадис.

Спикеры расскажут об актуальных вопросах рынка: где найти клиентов, как работать в изменяющихся условиях и организовать управление бизнесом, какие законы, меняющие правила отрасли, вступили в силу, а какие только будут приняты. В программе заявлено более 350 мероприятий, на которых выступит более 750 спикеров.

Культурная программа включает в себя торжественное шествие профессионалов отрасли — первый Жилищный парад. У статуи Гермеса, который считается покровителем торговли и бизнеса, танцовщицы в белых хитонах выступят под классическую музыку. Мероприятие завершится символическим перерезанием красной ленты. День открытия конгресса совпадет с международным профессиональным праздником руководителей. Также в рамках ММЖК подведут итоги Национальной премии в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2023. Торжественный прием состоится 18 октября в банкетном зале ARBAT HALL.

Ранее стало известно, что на Восточном экономическом форуме ожидают представителей десяти стран, в том числе во Владивосток приедут представители КНДР. Также на ВЭФ-2023 ожидают делегации Индии, КНДР и Белоруссии.