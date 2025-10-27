Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 16:56

В «Острове Мечты» начали монтаж аттракциона «Воздушная вертикаль»

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

На территории культурно-развлекательного кластера «Остров Мечты» начался монтаж аттракциона «Воздушная вертикаль» — 68-метровой вращающейся башни падения. Работы проводят в рамках строительства масштабного открытого парка развлечений.

Любителей экстрима ждет динамичный подъем, короткая пауза на вершине, а после — череда повторяющихся падений и взлетов. Во время проката ось колонны будет поворачиваться на 360 градусов, позволяя гостям не только испытать мощный выброс адреналина, но и насладиться захватывающей панорамой, — отметил гендиректор АО «Регионы-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев.

С самой верхней точки посетители увидят разные достопримечательности столицы — от башен комплекса «Москва-Сити» до колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Уточняется, что контроль монтажа «Воздушной вертикали» осуществляют сотрудники управляющей компании АО ХК «Остров Мечты».

Ранее «Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион. Он получил название «Шикана». Это будет первый в России тематический картинг, который займет площадь более 2,4 тысячи метров. Аттракцион выполнен в стилистике ночного Токио и представляет собой город стритрейсеров.

аттракционы
экстрим
развлечения
Москва
