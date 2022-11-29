Сосо Павлиашвили выступил перед военнослужащими ВДВ в День матери

Фото: Пресс-служба «Русского радио»

Сосо Павлиашвили

Ко Дню матери российские певцы в составе агитбригады «Русского радио» выступили перед военнослужащими ВДВ и их семьями на Кубинке. Перед зрителями свои песни исполнили певцы Сосо Павлиашвили, Ян Марти и обладательница самого высокого голоса в мире Светлана Феодулова. В концерте также приняла участие группа «Александров Парк» Минобороны России.

Особенно тепло публика встретила Сосо Павлиашвили, который исполнил свои знаменитые хиты «Небо», «Арго», «Родители», «Тост» и другие.

Я бесконечно рад видеть здесь всех присутствующих! Очень по вам соскучился, — обратился к зрителям перед выступлением певец.

Феодулова со сцены спела всем известные композиции «Золушка», «Прекрасное далеко», «Лесной олень» и «Аве Мария». Участие артистки в концерте было как никогда актуально: Светлана является многодетной матерью, она воспитывает восьмерых детей.

Агитбригады «Русского Радио» — это общероссийский музыкальный патриотический марафон, в рамках которого звезды «Русского Радио» дают концерты по всей стране, в том числе на присоединенных и прифронтовых территориях. Их главная цель — поддержать военных.

Ранее концерты агитбригад при полном аншлаге прошли в Солнечногорске, подмосковном парке «Патриот» и в Новороссийске. Перед военнослужащими выступили такие артисты, как Родион Газманов, Мария Вебер, Анна Семенович, Роман Архипов, ROXANA и группа «Братья Грим».