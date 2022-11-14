Агитбригады «Русского Радио» выступили для военных в трех регионах России

Фото: Пресс-служба «Русского Радио»

Концерты агитбригад «Русского Радио» в минувшие выходные при полном аншлаге прошли в Солнечногорске, подмосковном парке «Патриот» и в Новороссийске. Перед военнослужащими в этот раз выступили такие артисты, как Родион Газманов, Мария Вебер, Анна Семенович, Роман Архипов, ROXANA и группа «Братья Грим».

В наше непростое время каждый из нас должен делать то, что он умеет лучше всего. Мое оружие — гитара, голос, слово, я умею ободрять людей, окрылять их и таким образом приобщаюсь к общему делу. Обязательно продолжу ездить дальше с агитбригадами, ведь таким образом я служу службу Родине, — заявил солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев.

В конце ноября агитбригады «Русского Радио» также посетят Луганск, Стаханов и Мелитополь.

Агитбригады «Русского Радио» — это общероссийский музыкальный патриотический марафон, в рамках которого звезды «Русского Радио» дают концерты по всей стране, в том числе на присоединенных и прифронтовых территориях. Их главная цель — поддержать военных. В ближайшее время концерты агитбригады продолжатся. Артисты отправятся на новые площадки, чтобы поддержать военных по всей стране.

Оскар Кучера, ВладиМир, ЮрКисс, Андрей Фролов и Елена Север ранее выступили в составе агитбригады «Русского Радио» на концерте в Костроме. Артисты поддержали военных не только своим творчеством — они также привезли в воинскую часть гуманитарную помощь: обувь, лопаты, спальные мешки и другие необходимые для солдат вещи.