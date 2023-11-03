«Россия — Моя история» отметит десятилетие в День народного единства

Фото: Пресс-служба проекта «Россия - моя история»

Проект «Россия — Моя история» отметит десятилетие в День народного единства 4 ноября. Исторические парки в разных городах РФ подготовили для посетителей разнообразные мероприятия. Так, флагманский парк на ВДНХ в Москве при поддержке Фонда гуманитарных проектов покажет на фасаде здания главные слова проекта, среди которых «Моя история» и «Просвещение» длиной в 100 м. Акция приурочена к запуску экспозиции «Россия» и 27-го мобильного исторического парка, который представят в День народного единства вместе с материалами проекта «Билет в будущее».

Одним из центров празднования Дня народного единства станет Нижний Новгород. Исторический парк подготовил публичные премьерные показы режиссерской версии фильма «Гибель империи. Российский урок», а также кинокартин с экспозиций «Романовы» и «Рюриковичи». Трансляции будут проводиться в том числе на местных телеканалах. Также состоятся открытая лекция кандидата философских наук по теме «Образ Смутного времени в русской культурной памяти: история забвения» и командная викторина «Россия начала XVII века. Смутное время».

Во Владивостоке на главной площади подготовят мультимедийный шатер с материалами проекта и стендовую выставку. Краснодарский край покажет мультимедийные проекты «Через тернии к звездам», «Душа Кубани многозвучная», «Народное достояние Кубани». Для посетителей выступят творческие коллективы и пройдут мастер-классы. В Махачкале состоится тематическая экскурсия «День народного единства», а в Тюмени пройдет открытие экспозиции «Острый карандаш Бориса Ефимова», посвященной советскому художнику-графику, народному художнику СССР. В Новосибирске гостям выставки расскажут об истоках единения Руси с помощью разработок, подготовленных совместно с Институтом археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, а в Луганске проведут всероссийскую акцию «Этнографический диктант».

Ранее для всех школьников страны прошло профориентационное занятие, на котором ученики за 45 минут попробовали себя в роли своих педагогов. Мероприятие было организовано в рамках курса «Россия — мои горизонты», подготовленного на базе проекта «Билет в будущее».