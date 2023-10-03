Российским школьникам предложат 45 минут побыть учителями «Билет в будущее» подготовил профориентационное мероприятие ко Дню учителя

Фото: Пресс-служба «Билет в будущее»

В преддверии Дня учителя в России 3 октября стартовала Большая учительская неделя, которая станет главным событием Года педагога и наставника. 5 октября в рамках курса «Россия — мои горизонты», подготовленного на базе проекта «Билет в будущее», для всех школьников страны пройдет профориентационное занятие, на котором ученики за 45 минут попробуют себя в роли своих педагогов.

По словам руководителя проекта «Билет в будущее» Ивана Есина, цель урока — напомнить российским школьникам о важности профессии педагога.

Среди десятков виртуальных профпроб, которые будут доступны школьникам в этом году, особое место занимает профпроба профессии Учитель. <...> Уверен, даже простое изучение профессии педагога поможет иначе почувствовать важность ежедневного подвига, который прилагают к будущим поколениям наши учителя, — подчеркнул Иван Есин.

Формат занятия-профпробы позволит школьникам с помощью видеороликов, интерактивных приложений и онлайн-инструментов, подобно настоящим педагогам, подготовить и провести урок, узнать о различных педагогических приемах, научиться отвечать на неожиданные вопросы и проверить самостоятельные работы.

В конце урока юным участникам предложат заполнить специальные поздравительные открытки ко Дню учителя и вручить их любимым педагогам.

Проект «Билет в будущее» ранее подготовил серию просветительских мероприятий для родителей, в рамках которых взрослым объяснят, как помочь ребенку выбрать профессию. Видеокурс по профориентации включает шесть онлайн-встреч, которые пройдут с конца сентября по начало декабря.