Российские IT-специалисты обучат нейросеть поиску гренландских китов

Фото: VW Pics/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гренландский кит

C 11 по 13 ноября на площадке Ставропольского государственного аграрного университета состоится восьмой окружной форум для разработчиков программного обеспечения конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники соревнования определят доходность бизнесменов, научат модель переводить текст с языка людей на язык SQL, помогут Марусе из российской социальной сети «ВКонтакте» отличить фоновую речь из телевизора и команду, обращённую к голосовому ассистенту, а также будут программировать нейросеть для поиска индивидуальных особей гренландского кита.

Мы подошли к завершающему в этом году окружному хакатону «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»! Позади семь федеральных округов нашей страны, десятки интереснейших задач, сотни самых сильных и талантливых участников. Хочу поблагодарить партнеров, кейсодержателей, организаторов и, конечно, наших участников конкурса «Цифровой прорыв» за плодотворную работу, неравнодушие к отрасли и за активное участие в развитии направления искусственного интеллекта, — отметил первый замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Призовой фонд хакатона в Северо-Кавказском федеральном округе составит 2,4 млн рублей. Зарегистрироваться, найти подходящий кейс и уточнить форматы участия можно на официальном сайте проекта.

1 ноября в Амурской области стартовал 24-й региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Целый месяц участники соревнования из всех регионов России будут разрабатывать алгоритм по прогнозированию длительности маршрутов пассажиров для московского метро. Организатором чемпионата выступает Министерство экономического развития РФ. Оператором проекта стала президентская платформа «Россия — страна возможностей».