«Просто бомба!»: ведущие «Русского радио» снялись в видеоролике Ведущие «Русского радио» снялись в видеоролике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слушателей «Русского Радио» ждёт насыщенный новый радиосезон. В этом году утреннее шоу «Русские Перцы» стало ещё свежее и задорнее, а кроме того, обновился состав ведущих: к всенародно любимому Антону Юрьеву присоединились новички Полина Жукова и Дима Морозов. По этому случаю команда радиостанции сняла видеоролик, который не только поднимет настроение зрителей, но и познакомит их со своими ведущими, голос которых знаком каждому. Как рассказал Антон Юрьев, ролик просто бомба, ведущие «сами хохотали, как сумасшедшие, когда его увидели».

Ежедневно утреннее шоу на «Русском Радио» слушают миллионы человек. А теперь их ещё и увидят телезрители. Увидят и полюбят, ведь не любить их невозможно. Именно «Русские Перцы» заряжают утром позитивом и хорошим настроением на целый день! Просыпайтесь вместе с «Русским Радио» — и всё будет хорошо! — отметил главный редактор «Русского Радио» Владимир Борисов.

Фото: Пресс-служба «Русского Радио»

В течение года «Русские Перцы» посетят разные города, в каждом из которых будут проводить прямые эфиры. В рамках тура Антон Юрьев, Полина Жукова и Дима Морозов уже посетили Санкт-Петербург и Тулу.

Ранее сообщалось, что радиостанция «Русское Радио» при поддержке Русского музыкального телеканала RU.TV создаст общероссийский музыкальный патриотический марафон по всей России, и в первую очередь в тех регионах, где проходят боевые действия. Агитбригады будут сформированы из артистов групп «Земляне», «Русские» и «Санкт-Петербург». В акции также примут участие певцы Григорий Лепс, Лариса Долина, Олег Газманов, Сергей Лазарев и другие.