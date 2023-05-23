Представители ООН примут участие в Евразийском экономическом форуме Представители ООН примут участие в Евразийском экономическом форуме в Москве

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В II Евразийском экономическом форуме, организованным Фондом Росконгресс, примут участие представители органов власти, бизнеса, СМИ и международных организаций. Мероприятие пройдет в Москве 24–25 мая. Кроме спикеров из пяти евразийских стран — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — ожидаются участники из Китая, ЮАР, Узбекистана, Никарагуа, Индонезии и Венесуэлы. Также форум планируют посетить представители ООН, ВОЗ и Международной организации по миграции.

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович отметил, что форум должен стать хорошей площадкой для укрепления взаимоотношений между странами-участницами.

Евразийский экономический форум в Москве — первое из ключевых мероприятий ЕАЭС 2023 года, года председательства России в нашем союзе. Уверен, он станет хорошей площадкой для всестороннего обсуждения ключевых задач ЕАЭС по разработке стратегии будущего взаимодействия наших стран, развития торговли, формирования единого рынка, цифровизации и сотрудничества с другими объединениями, — уточнил Мясникович.

Одна из ключевых дискуссий будет посвящена подготовке новых документов долгосрочного планирования и определение основных векторов интеграции между государствами в период с 2030 года по 2045 год. Она состоится в рамках сессии блока «Приоритеты ЕАЭС 2030+». Ожидается, что сессии тематического блока «ЕАЭС в меняющемся мире» посетят представители Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Спикеры из Армении и Белоруссии примут участие в обсуждении вопросов развития аграрно-промышленного комплекса.

Важной частью форума станет тематическая сессия «Новое поколение Евразии: молодые таланты», так как успех развития стран зависит в том числе от работы с молодежью. В ходе мероприятия планируется подписание договора об интеграции между ведущими вузами стран — участниц ЕАЭС, создание совместной магистерской программы и расширение сотрудничества. В рамках блока «Человеческий капитал» обсудят аспекты повышения уровня жизни населения стран ЕАЭС.

Ранее стало известно, что в рамках II Евразийского экономического форума, пройдет сессия «Современные вызовы и новые партнерства. Как будет развиваться таможенное регулирование в ЕАЭС». В ходе сессии участники обсудят развитие системы маркировки товаров и отслеживания перевозок на всем евразийском пространстве.