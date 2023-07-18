Парк «Остров Мечты» проведет фестиваль «День Индии»

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

В Москве с 10 по 13 августа в южном ландшафтном парке «Острова Мечты» пройдет этнический фестиваль «День Индии». Посетителей ждут национальные танцы, церемонии бракосочетаний, фестиваль колесниц и праздник красок. Кроме того, на протяжении всего фестиваля будет работать индийский базар с кулинарными мастер-классами. Вход на мероприятия свободный, до посещения гости могут пройти регистрацию на сайте и получить подарок от организаторов.

Основатель «Дня Индии» Сэмми Котвани отметил, что фестиваль будет проходить уже второй год подряд.

Рад сообщить, что второй год подряд мы будем проводить фестиваль «День Индии» на прекрасной территории «Острова Мечты». Живописный ландшафтный парк — идеальная локация для нашего красочного фестиваля. Здесь мы можем воплотить все наши креативные идеи, разработать новые форматы и сделать все, чтобы у гостей и участников оставались самые незабываемые впечатления, — уточнил Котвани.

Всего в ландшафтном парке организуют 20 тематических зон, в том числе главную сцену, где выступят более 200 танцоров из Индии и России. Четыре дня с 10:00 до 22:00 в пространстве для отдыха и медитаций Himalaya Relax Zone будут проходить спортивные практики и мастер-классы по йоге. Занятия проведут преподаватели из 75 школ со всей России.

Базар будет располагаться на аллее у фонтанов, где планируют установить более 120 киосков. Посетители смогут приобрести специи, натуральную косметику, традиционные наряды и предметы интерьера из красного дерева. В интерактивной зоне My India шеф-повара научат готовить оригинальные блюда индийской кухни.

Гости фестиваля также смогут посмотреть индийские фильмы. Для этого в течение дня организуют специализированные тематические шатры. После заката классику Болливуда и новинки индийского проката покажут в кинотеатре «Острова Мечты» под открытым небом.

С 11 по 13 августа пройдет праздник красок Холли. Поучаствовать смогут все желающие, предварительно приобретя экологичные краски. Кульминацией станет фестиваль колесниц Ратха-Ятра. Он состоится 13 августа. Более 100 танцоров в национальных одеждах провезут большую колесницу. В ней будет находиться более тонны фруктов, которые раздадут посетителям. 12 августа пройдет детский шахматный турнир. В течение всего фестиваля более 30 пар поучаствуют в традиционной церемонии бракосочетания.

«Остров Мечты» ранее подготовил для посетителей южного ландшафтного парка развлекательную программу ко Дню семьи, любви и верности. Для гостей провели эстафеты, показали магические фокусы и устроили пенную вечеринку.