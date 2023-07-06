«Остров Мечты» подготовил программу ко Дню семьи, любви и верности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Остров Мечты» подготовил для посетителей южного ландшафтного парка развлекательную программу ко Дню семьи, любви и верности. Вход на все мероприятия для посетителей свободный. Гостей ждут эстафеты, магические фокусы и пенная вечеринка.

8 июля с 14:00 до 18:30 посетители смогут принять участие в семейных спортивных эстафетах, викторинах и поиграть в гигантские шахматы. С 14:30 начнутся мастер-классы по моделированию фигур из воздушных шаров. Кроме того, новые персонажи парка развлечений Дримчики проведут для гостей веселые игры и конкурсы.

В 17:00 в южном ландшафтном парке «Острова Мечты» пройдет представление фокусника-иллюзиониста. Он покажется магию левитации, мастерство жонглирования, а также привлечет зрителей к участию в фокусах. В 18:00 праздник завершится пенной вечеринкой.

Ранее стало известно, что в День семьи, любви и верности в московском музее-заповеднике «Царицыно» пройдет праздничный фестиваль. Он совместит концертную программу, развлекательные и спортивные мероприятия для всей семьи, фотосессии, конкурсы, народные и детские игры. На празднике будут работать аквагримеры и художники-шаржисты, специалисты проведут мастер-классы по уличным танцам, футбольному и баскетбольному фристайлу.