В Москве отпразднуют День семьи, любви и верности В московском музее-заповеднике «Царицыно» пройдет празднование Дня семьи, любви и верности

Фото: АГН «Москва»

Празднование Дня семьи, любви и верности в музее-заповеднике «Царицыно»

В России 8 июля будет отмечаться День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь чтит память святых благоверных Петра и Февронии, считающихся покровителями семьи на Руси. Одной из центральных площадок праздника традиционно станет музей-заповедник «Царицыно».

Фестиваль, который пройдет 8 июля с 12:00 до 22:00, совместит концертную программу, развлекательные и спортивные мероприятия для всей семьи, фотосессии, мастер-классы, конкурсы, народные и детские игры.

На празднике будут работать аквагримеры и художники-шаржисты, специалисты проведут мастер-классы по уличным танцам, футбольному и баскетбольному фристайлу, а также по игре на флейте и барабанах. Для маленьких гостей фестиваля будет организован показ мультфильмов.

Также гостей праздника ждет большой концерт под открытым небом с участием Большого детского хора им. В. С. Попова, солистки Большого театра Агунды Кулаевой, «Фонографа Джаз Бэнда» Сергея Жилина, фортепианного трио Bel Suono и других. Вечером состоится яркое представление с участием балетных и оперных артистов Московского музыкального театра «Геликон-опера».

В финале праздника пройдет церемония вручения медалей «За любовь и верность» приглашенным супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет и подающим пример крепости семейных устоев.

Вход свободный. Организаторами праздника выступают Департамент культуры города Москвы и Московская дирекция массовых мероприятий.

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