Новак открыл первую Кавказскую инвестиционную выставку в Минводах

Фото: vk.com/investkavkaz

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

В МВЦ «МинводыЭкспо» прошло торжественное открытие первой Кавказской инвестиционной выставки, организованной Фондом Росконгресс. С приветственным словом выступили заместитель председателя правительства России Александр Новак, полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка, а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На открытии вице-премьер отметил, что выставка, которая проводится впервые, станет важным событием для Кавказа и придаст дополнительный импульс развитию региона.

Для участия зарегистрировались более трех тысяч человек, среди которых главы регионов, представители бизнеса, иностранные гости. Масштабная деловая программа объединит более 50 мероприятий. Выставочная экспозиция также получилась представительной и привлекла внимание посетителей. Уверен, что на этой выставке будут подписаны новые соглашения о развитии сотрудничества, будут новые коммуникации. Это позволит придать дополнительный импульс для развития Северо-Кавказского федерального округа, — заявил Новак.

Юрий Чайка в свою очередь отметил, что проведение выставки должно помочь расширить отношения между органами власти, финансовыми институтами и бизнесом, а также с дружественными странами. Представитель президента выразил надежду, что это мероприятие укрепит межрегиональное и межгосударственное взаимодействие.

Губернатор Владимир Владимиров в своем приветственном слове назвал инвестиционную выставку «точкой опоры для развития территорий». Он подчеркнул, что в первую очередь это вопрос будущего, которое достанется следующим поколениям. В конце официального открытия прошла церемония памятного гашения художественной почтовой марки из серии «Курорты Северного Кавказа. Кавказские Минеральные Воды».

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров ранее сообщил, что Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия переходят на единую систему управления ЖКХ. По его словам, три региона Северного Кавказа проводят консолидацию имущественного комплекса предприятий ЖКХ, начав с его инвентаризации.