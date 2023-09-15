На ВЭФ обсудили проблемы индустрии дизайна на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В рамках VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), организованного Фондом Росконгресс, состоялась сессия под эгидой Российского форума индустрии дизайна. В ходе мероприятия «Промышленный дизайн для Дальнего Востока: возможности, влияние, вызовы. Как создать новую промышленность?» участники обсудили предпосылки и трудности, которые стоят перед отраслью в регионе. Генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская подчеркнула, что это направление может помочь в создании суверенных брендов.

В современной России промышленный дизайн может помочь не только в развитии отдельных бизнесов, но и стать инструментом создания суверенных брендов. И здесь важна поддержка государства. Мы предлагаем введение в нормативную базу обязательного этапа разработки дизайн-проекта при проектировании и постановке на производство товаров и промышленных изделий, — подчеркнула эксперт.

По словам Топильской, на Дальнем Востоке для этого следует оказывать грантовую поддержку. Она уверена, что это поможет в дальнейшем развитии региона. Эксперт добавила, что создание новых продуктов с использованием технологий промышленного дизайна возможно только в том случае, если интерес будут проявлять индустриальные компании.

Заместитель директора и руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова подчеркнула, что порт Владивосток может стать «точкой, которая позволит создать новый образ всей инфраструктуры вокруг». По ее словам, в 2024 году пройдут дискуссии, посвященные развитию промышленного дизайна.

Президент России Владимир Путин в ходе ВЭФ-2023 предложил выдавать ипотеку под 2% всем сотрудникам дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также было предложено увеличить сумму ипотечного займа до 9 млн рублей на покупку жилья свыше 60 квадратных метров.