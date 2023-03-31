На конференции НИУ ВШЭ рассмотрят потенциал развития России

Фото: conf.hse

Высшая школа экономики

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Москве с 4 по 14 апреля пройдет XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В рамках мероприятия представят более 20 аналитических докладов, которые могут стать основой для рекомендаций по развитию потенциала России, ее производственных и инновационных возможностей.

Директор Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова и вице-президент НИУ ВШЭ Лев Якобсон представят исследование об адаптации к антироссийским санкциям и устойчивом экономическом развитие. Директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев также расскажет о том, как компании отреагировали на санкционное давление. Первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев выступит с докладом «Как россияне справляются с новым кризисом: социально-экономические практики населения». Он расскажет о влиянии событий 2022 года на материальное положение россиян.

В рамках мероприятия свои исследования представят руководитель Центра ИИ НИУ ВШЭ Алексей Масютин, директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, директор по научным проектам НИУ ВШЭ Сергей Гарбук, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Константин Вишневский, директор Национального центра развития ИИ при правительстве РФ Сергей Наквасин, директор департамента ИИ и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко и начальник управления Национального развития ИИ Сбербанка Владимир Авербах. На конференции обсудят внедрение технологий в различные отрасли экономики.

Первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг вместе с коллегами выступит с докладом «Цифровая трансформация в изменяющихся условиях». Они расскажут о развитии рынка информационно-коммуникационных технологий и мерах поддержки отечественных разработчиков со стороны государства.

Также в рамках мероприятия представят доклады о том, как обеспечить экологическую безопасность при цифровизации, и о развитии антикоррупционной культуры. Отдельные выступления будут посвящены российскому образованию. Участники конференции обсудят проблему с кадрами в сфере среднего профессионального образования и зарубежные модели обучения, которые можно внедрить в России.

Ранее стало известно, что на конференции НИУ ВШЭ выступят докладчики из других стран. Среди них профессор университета Вита салюте Сан Рафаэле в Италии Джубин Абуталеби и президент Центра исследования операций и эконометрики в Бельгии Клод Д’Апремон.