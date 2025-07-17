«Взяла бы Гран-при»: в МИД России высмеяли конференцию по Украине в Риме

«Взяла бы Гран-при»: в МИД России высмеяли конференцию по Украине в Риме Захарова сравнила конференцию по Украине в Риме с чемпионатом по цинизму

Прошедшую 10–11 июля в Риме конференцию по «восстановлению» Украины можно сравнить с чемпионатом по цинизму, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила тот факт, что в ходе мероприятия были заявлены инвестиции не более €10 млрд, тогда как на военные цели Запад выделяет Киеву значительно больше, передает корреспондент NEWS.ru.

Объем объявленных инвестиций не превысил €10 млрд. Ну правильно, это же на восстановление. Они сотни миллиардов тратят на убийство граждан Украины. Такая вот ярмарка несбыточных обещаний получилась в Риме. <…> Если бы был чемпионат по цинизму международного охвата, то эта ситуация, думаю, взяла бы Гран-при, — сказала Захарова.

Ранее спикер МИД РФ отметила, что президент Украины Владимир Зеленский умолчал в своем заявлении о трудностях, выпавших на долю украинского народа, что эти испытания вызваны его собственными действиями. Она также подчеркнула, что Зеленский готов пожертвовать народом и страной ради сохранения власти.

До этого Захарова заявила, что денацификация Украины необходима для защиты детей, использующих русский язык. Она отметила, что целью России является предотвращение насилия и дискриминации по языковому признаку.