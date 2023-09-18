Международный гроссмейстер проведет сеанс одновременной игры в Сочи Гроссмейстер Луговской проведет сеанс одновременной игры в рамках ВНОТ-2023

Фото: Пресс-служба ВНОТ

В спортивную программу VIII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2023), которая пройдет 26–29 сентября в парке «Сириус» в Сочи при поддержке Минтруда и Фонда Росконгресс, войдут четыре вида спорта. Для участников будет работать Гостиная интеллектуального спорта. Там состоятся турниры по шахматам, шашкам и го на Кубок Росконгресса. Сеанс одновременной игры проведет международный гроссмейстер, четырехкратный чемпион Европы по быстрым шахматам и блицу Максим Луговской.

Свою работу форум начнет с массового забега. Посетители ВНОТ, местные жители и гости курорта смогут принять в нем участие и пробежать пять километров в спортивном парке «Сириус». Маршрут будет проходить через объекты Олимпийского парка. Член наблюдательного совета Фонда и директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов отметил, что привлечение трудящихся к физической активности является одной из стратегических задач отрасли.

Вовлечение трудящихся в занятия спортом — стратегическая задача для отрасли. И ведущие компании — крупнейшие работодатели — все активнее участвуют в ее реализации, в том числе привлекая знаменитых спортсменов к популяризации спорта. В этой связи закономерно, что спорт включен в повестку Всероссийской недели охраны труда, — пояснил Брюсов.

Ранее стало известно, что более тысячи делегатов примут участие в Молодежном дне ВНОТ-2023. Школьники, студенты, молодые специалисты, эксперты крупных компаний и представители власти обсудят актуальные темы в сфере трудоустройства.