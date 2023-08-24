Более тысячи делегатов примут участие в Молодежном дне ВНОТ

Фото: Пресс-служба ВНОТ

Более тысячи делегатов примут участие в Молодежном дне VIII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2023), которая пройдет 26–29 сентября в парке «Сириус» в Сочи при поддержке Минтруда и Фонда Росконгресс. Школьники, студенты, молодые специалисты, эксперты крупных компаний и представители власти обсудят актуальные темы в сфере трудоустройства. Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева подчеркнула, что в России на данный момент существует большое количество инструментов, которые помогают сформировать культуру безопасности на рабочем месте.

Сегодня есть много инструментов, которые позволяют формировать культуру безопасности у молодого поколения. Это тренинги по технике безопасности, квизы и другие мероприятия. <...> Мы фокусируем внимание молодежи на их собственной безопасности, а коллегам из компаний оказываем информационную поддержку в продвижении инновационных техник и возможностей для ее обеспечения на производстве, — рассказала Разуваева.

Молодежный день в рамках ВНОТ-2023 призван популяризировать современные технологии в сферах охраны труда, трудоустройства, производственной и экологической безопасности. Масштабная программа для школьников, студентов и начинающих специалистов состоит из пяти треков и включает квест-конструктор по созданию резюме, буткемп «Научись правильно себя презентовать», сессии «Успешная карьера в охране труда», «Готовь сани летом, а знания с детства» и «Менторско-лидерская гостиная карьеры». Студенты также смогут принять участие в конкурсе молодежных проектных инициатив «Молодежь и охрана труда».

Интерактивный трек включает в себя ярмарку «Куда пойти учиться будущему специалисту по охране труда», день карьеры «Найди работу мечты в сфере охраны труда и промышленной безопасности», мастер-классы и игротеку. Самые активные гости форму получат призы. Для школьников подготовили отдельный профориентационный трек. Они смогут пройти профориентационный маршрут «Профессии безопасного будущего», принять участие в мастер-сессии «Экопрофессии будущего» и в интеллектуальной игре «Охрана труда и безопасность».

В рамках делового трека пройдут Кубок ВНОТ Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», проектно-аналитическая сессия руководителей центров карьеры университетов, стримы и интервью со специалистами в области охраны труда и известными блогерами. Молодые специалисты смогут поучаствовать в практикуме «Мягкие навыки» и проектно-дискуссионном баттле «Формирование культуры безопасности молодежи на примере соревновательных кейсов по охране труда». Для них также организуют бизнес-игру и сессии.

Организаторы утвердили архитектуру деловой программы ВНОТ-2023. Темой мероприятия станет цифровая трансформация в социально-трудовой сфере. Заместитель председателя правительства и председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова подчеркнула, что повестка ВНОТ значительно расширилась.