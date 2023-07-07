Стала известна тема деловой программы ВНОТ-2023 Темой ВНОТ-2023 станет цифровая трансформация в социально-трудовой сфере

Фото: Пресс-служба ВНОТ

Организаторы утвердили архитектуру деловой программы VIII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2023), которая пройдет 26-29 сентября в парке «Сириус» в Сочи при поддержке Минтруда и Фонда Росконгресс. Темой мероприятия станет цифровая трансформация в социально-трудовой сфере. Заместитель председатель правительства и председатель оргкомитета форума Татьяна Голикова подчеркнула, что повестка ВНОТ значительно расширилась.

Повестка ВНОТ постепенно расширяется, затрагивая не только непосредственно вопросы охраны труда, но и весь комплекс социально-трудовых вопросов. Наряду с традиционными для ВНОТ темами — профессиональные риски, контрольно-надзорная деятельность, средства индивидуальной защиты, — в рамках ВНОТ пройдет День занятости, Молодежный день, предусмотрена международная программа, — пояснила Голикова.

В рамках деловой программы заявлено более 150 мероприятий, участие в которых примут больше семи тысяч специалистов. Российские компании представят свои решения для обеспечения безопасных условий труда. На форуме отдельное внимание уделят темам психологического здоровья, изменениям системы образования и рынка труда, а также применению технологий в данной сфере.

В рамках ВНОТ-2023 пройдет форум «Служба занятости нового типа: от идеи до реализации» и панельные дискуссии по данной теме. На выставке представят модернизированный центр занятости и цифровые сервисы платформы «Работа России». Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что деловая и выставочная части будут синхронизированы.

Деловая и выставочная части синхронизированы. С учетом расширения тематик деловой программы ВНОТ, на 40% расширено выставочное пространство. На экспозиции будут представлены не только традиционные направления, <...> но и такие блоки как управление кадрами, медицина и гигиена труда, реабилитация сотрудников, страховые продукты для корпоративного сектора, IT-решения для бизнеса, — пояснил Котяков.

Федеральные операторы проведут презентацию по национальному проекту «Демография». Посетителям выставки предоставят профессиональные консультации. Молодежный день объединит студентов, молодых специалистов и руководителей. Отдельным треком станут конкурсы, турниры, мастер-классы и подведение итогов всероссийских конкурсов и рейтингов. Также состоится ряд совещаний профильных ведомств и международные мероприятия.

Представители дирекции ВНОТ ранее приняли участие в международной выставке KIOSH 2023 в Астане. Специалисты выступили на сессиях, где обсуждались вопросы и гарантии для сотрудников, задействованных в производстве с вредными условиями труда.