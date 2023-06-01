Представители ВНОТ обсудили гарантии для рабочих с вредными условиями труда

Фото: Пресс-служба ВНОТ

Представители дирекции Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ), которая проводится при поддержке Фонда Росконгресс и Министерства труда, приняли участие в международной выставке KIOSH 2023, проходившей с 24 по 26 мая 2023 года в Астане. Представители ВНОТ выступили на сессиях, где обсуждались вопросы и гарантии для сотрудников, задействованных в производстве с вредными условиями труда. Специалисты также рассказали о важных цифровых решениях в сфере.

Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ Дмитрий Платыгин подчеркнул, что цифровизация является неотъемлемой частью охраны труда.

Тема цифровизации, которую мы обсуждали здесь, в Астане, в рамках одной из сессий, станет ключевой темой ВНОТ-2023. За цифровизацией будущее, и сфера охраны труда не станет исключением. Цифровые решения становятся все более доступными, а их применение серьезно повышает эффективность управления охраной труда, — отметил Платыгин.

За четыре дня участия стенд ВНОТ посетило более 500 гостей конференции. В 2023 году VIII Всероссийская неделя охраны труда состоится с 26 по 29 сентября на ФТ «Сириус» в Сочи.

На Всероссийской неделе охраны труда в 2022 году Минтруд России подвел итоги рейтинга организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда. Основной целью являлась оценка эффективности функционирования систем управления охраной труда, а также привлечение общественного внимания к этому направлению и здоровью работников.