Ко Дню защиты детей посетителей «Острова Мечты» научат делать слаймы

Фото: пресс-служба «Остров Мечты»

Столичный парк развлечений «Остров Мечты» в Нагатинской пойме подготовил обширную программу для посетителей в честь Дня защиты детей, который отмечается в России 1 июня. Маленькие гости научатся делать слаймы, а также примут участие в шоу мыльных пузырей. Мероприятия пройдут в южном ландшафтном парке 3 июня с 14:00 до 17:15.

Гостей будут встречать новые герои «Острова Мечты» — оранжевые треугольники Дримчики. Вместе с Забавой, Героем, Мией и Стасом они смогут поучаствовать в творческих конкурсах, викторинах и спортивных играх.

С 14:00 до 17:00 юные посетители смогут научиться делать яркие слаймы на мастер-классах. В 16:30 пройдет интерактивное шоу мыльных пузырей. Праздник завершится в 17:15 дискотекой вместе с Дримчиками. Вход на мероприятие свободный.

Московский парк развлечений «Остров Мечты» 1 мая представил посетителям семь новых персонажей. Дримчики, оранжевые треугольники, созданные благодаря логотипу, стали символами парка. Заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева рассказала, что каждый персонаж обладает уникальным характером, несмотря на их внешнее сходство.