«Остров Мечты» представит новых героев парка

Фото: пресс-служба «Острова Мечты»

Московский парк развлечений «Остров Мечты» 1 мая представит посетителям семь новых персонажей. Дримчики, оранжевые треугольники, созданные благодаря логотипу, станут символами парка. Вместе с новыми героями гости «Острова Мечты» смогут принять участие в конкурсах, играх и творческих мастер-классах. Заместитель генерального директора по маркетинговым коммуникациям «Острова Мечты» Екатерина Лошкарева рассказала, что каждый персонаж обладает уникальным характером, несмотря на их внешнее сходство.

История появления Дримчиков неразрывно связана с логотипом «Острова Мечты», представленным в виде семи треугольников. Наши персонажи — Алекс, Забава, Герой, Буян, Мия, Стас и Август — имеют собственный характер и отличительные фразы, которые раскрывают их индивидуальность. Все герои олицетворяют различные эмоции и черты характера, поэтому каждый посетитель сможет найти наиболее похожего на себя персонажа, — отметила Лошкарева.

Гости смогут познакомиться с Дримчиками в 12:00 на площади «Москва» в городском променаде, затем состоится мастер-класс по приготовлению леденцов с Забавой и по созданию дизайна на кепках вместе со Стасом. Кроме того, Мия, Буян, Август, Алекс и Герой проведут для посетителей анимационную программу с играми, которые знакомы всем с детства, викторинами и прохождением эстафеты с завязанными глазами на скорость.

Также 1 мая пройдут мастер-классы по декорированию солнцезащитных очков, росписи виниловых пластинок, созданию арт-рисунков из песка в бутылке, воздушных змеев и волшебных светильников. Вечером гостей ждет музыкальная дискотека и шоу мыльных пузырей.

Во втором полугодии 2023 года парк развлечений «Остров Мечты» в Москве представит для посетителей карнавал ужасов. Новый иммерсивный аттракцион «По ту сторону карнавала» не имеет аналогов в России и совместит в себе интерактивные игры в декорациях ярмарки и театрализованное хоррор-шоу. Аттракцион будет находиться в пространстве новой части парка и займет два этажа.