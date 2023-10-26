Герои популярных мультфильмов встретятся на сцене в преддверии Нового года В Crocus City Hall пройдут новогодние елки с героями популярных мультфильмов

Фото: продюсерский центр «Седьмая Радуга»

В Crocus City Hall в преддверии Нового года пройдут детские представления «Елка телеканала Карусель». С 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года на одной сцене встретятся герои популярных мультфильмов: Лунтик, Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Умка, семейство Оранжевых коров, обитатели Простоквашино и «Дракошии», а также Царевны. Организатором шоу выступил продюсерский центр «Седьмая Радуга».

Юные зрители и их родители помогут Деду Морозу спасти волшебную Карусель, которую он, по сценарию, должен заводить раз в год, чтобы она показывала хорошие и добрые мультики. Злодеи попытаются помешать героям и украсть волшебный ключ, чтобы заменить полезные мультфильмы вредными.

Представление будет проходить во всех секторах «Крокуса». На балконе для зрителей проведут интерактивные игры с надувными предметами, падающими с потолка. Происходящее на сцене будет также транслироваться на четырех экранах. В шоу также будут лазерные спецэффекты и видеомэппинг.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин ранее назвал Сочи, Санкт-Петербург и Золотое кольцо России самыми популярными направлениями для отдыха с детьми на новогодние праздники. По его словам, среди россиян также растет интерес к активному горнолыжному отдыху.