Названы лучшие города России для отдыха с детьми в новогодние праздники В АТОР назвали Сочи самым популярным городом для новогодних поездок с детьми

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Самыми популярными направлениями для россиян с детьми на новогодние праздники являются Сочи, Санкт-Петербург, а также Золотое кольцо России, рассказал в разговоре с NEWS.ru глава турфирмы, вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Также, по его словам, растет интерес к активному отдыху, поэтому стоит обратить внимание на горнолыжный курорт «Красная Поляна».

Чаще всего зимой семьи с детьми едут отдыхать в Краснодарский край, конкретно в Сочи. На втором месте по популярности — экскурсионные поездки в Санкт-Петербург. На третьем месте Золотое кольцо — известный туристический маршрут, — отметил Ромашкин.

По его словам, на четвертом месте по популярности у россиян с детьми путешествие по Подмосковью, а на пятом месте — поездка к Деду Морозу в Великий Устюг. При этом вице-президент АТОР отмечает, что в случае если туристы уже определились с направлением, то лучше забронировать билеты заранее, так как ближе к новогодним праздникам цены всегда растут.

Также можно отметить отдельно сочинский горнолыжный курорт «Красная Поляна». Интерес к активному отдыху постепенно растет, — посоветовал Ромашкин.

Ранее тревел-блогер Евгения Друкер рассказала, что наиболее бюджетными направлениями в новогодние праздники являются Турция и Египет. По ее словам, также можно рассмотреть Таиланд, Арабские Эмираты, Сейшелы и Мальдивы. Блогер добавила, что среди россиян пользуются популярностью горнолыжные курорты, поэтому можно отправиться в Кабардино-Балкарию или Сочи.