Дети с особыми потребностями посетили соколиный центр «Камчатка»

В соколином центре «Камчатка» в июле прошла специально адаптированная экскурсия для детей с особыми потребностями. Программа посещения включила в себя образовательные мероприятия. Мероприятие состоялось при поддержке Фонда Росконгресс.

Воспитанники «Камчатского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» понаблюдали за птицами и ознакомились с историей соколиного центра. Кроме того, юным гостям рассказали о международной деятельности «Камчатки».

В частности, ребята послушали о целях проекта по реабилитации и разведению кречетов — крупных птиц семейства соколиных. Специалисты показали, как они ухаживают за птенцами. Дети также узнали, как следят за жизнью пернатых с помощью специальных камер.

В мультимедийном пространстве «Большая страна» в Москве открылась выставка «Большая страна: Тайны Камчатки». Она будет работать до 14 сентября этого года.